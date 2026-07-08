Cinéma en plein air Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Cinéma en plein air

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:30:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août à 21h30 Cinéma plein air

A la nuit tombée, venez profitez du film d’animation Dragons , réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, qui sera projeté sur l’esplanade de la Maison de Garonne.

> Gratuit.

Mercredi 19 août à 21h30 Cinéma plein air

A la nuit tombée, venez profitez du film d’animation Dragons , réalisé par Chris Sanders et Dean DeBlois, qui sera projeté sur l’esplanade de la Maison de Garonne.

> Gratuit. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Cinéma en plein air

Wednesday, August 19 at 9:30 p.m.: Outdoor Movie Night

As night falls, come enjoy the animated film %AB%A0Dragons%A0%BB, directed by Chris Sanders and Dean DeBlois, which will be screened on the esplanade of the Maison de Garonne.

> Free.

L’événement Cinéma en plein air Boé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Destination Agen