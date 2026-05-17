Mogneneins

Atelier découverte de la mosaïque

216 rue du Presbytère Mogneneins Ain

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

atelier complet et fournitures inclus.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Accompagné de Frédérique, une passionnée de la mosaïque, venez participer à son atelier et plongez dans cet univers décoratif qui n’attend plus que vous !

.

216 rue du Presbytère Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Frédérique, a mosaic enthusiast, in her workshop and immerse yourself in this decorative universe that’s just waiting for you!

L’événement Atelier découverte de la mosaïque Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre