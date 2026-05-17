Atelier découverte de la mosaïque Mogneneins
Atelier découverte de la mosaïque Mogneneins jeudi 16 juillet 2026.
Mogneneins
Atelier découverte de la mosaïque
216 rue du Presbytère Mogneneins Ain
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
atelier complet et fournitures inclus.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Accompagné de Frédérique, une passionnée de la mosaïque, venez participer à son atelier et plongez dans cet univers décoratif qui n’attend plus que vous !
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216 rue du Presbytère Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Join Frédérique, a mosaic enthusiast, in her workshop and immerse yourself in this decorative universe that’s just waiting for you!
L’événement Atelier découverte de la mosaïque Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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