Mogneneins

Atelier découverte de Yoga du Rire

203 Chemin de la Grande Charrière Mogneneins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Venez partager un moment ludique et pétillant pour toutes les générations enfants, parents et grands-parents !

Le yoga du rire est une méthode unique où l’on rit sans raison, simplement pour le plaisir, le bien-être physique et le moral.

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203 Chemin de la Grande Charrière Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 73 07 82

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English :

Come and share a fun and sparkling moment for all generations: children, parents and grandparents!

Laughter yoga is a unique method where we laugh for no reason, simply for pleasure, physical well-being and morale.

L’événement Atelier découverte de Yoga du Rire Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre