Atelier découverte de Yoga du Rire Mogneneins
Atelier découverte de Yoga du Rire Mogneneins mercredi 22 juillet 2026.
Mogneneins
Atelier découverte de Yoga du Rire
203 Chemin de la Grande Charrière Mogneneins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Venez partager un moment ludique et pétillant pour toutes les générations enfants, parents et grands-parents !
Le yoga du rire est une méthode unique où l’on rit sans raison, simplement pour le plaisir, le bien-être physique et le moral.
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203 Chemin de la Grande Charrière Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 73 07 82
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English :
Come and share a fun and sparkling moment for all generations: children, parents and grandparents!
Laughter yoga is a unique method where we laugh for no reason, simply for pleasure, physical well-being and morale.
L’événement Atelier découverte de Yoga du Rire Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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