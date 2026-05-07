Grande soirée barbecue et feu d’artifice Mogneneins
Grande soirée barbecue et feu d’artifice Mogneneins samedi 11 juillet 2026.
Mogneneins
Grande soirée barbecue et feu d’artifice
au Paqui Mogneneins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Cap Culture Loisirs organise sa grande soirée barbecue-karaoké suivie d’un feu d’artifice offert par la municipalité ! Venez nombreux !
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au Paqui Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 14 70 69
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English :
Cap Culture Loisirs is organizing its big barbecue-karaoke evening, followed by fireworks courtesy of the municipality! Come one, come all!
L’événement Grande soirée barbecue et feu d’artifice Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre