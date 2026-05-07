Mogneneins

Grande soirée barbecue et feu d’artifice

au Paqui Mogneneins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Cap Culture Loisirs organise sa grande soirée barbecue-karaoké suivie d’un feu d’artifice offert par la municipalité ! Venez nombreux !

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au Paqui Mogneneins 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 14 70 69

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English :

Cap Culture Loisirs is organizing its big barbecue-karaoke evening, followed by fireworks courtesy of the municipality! Come one, come all!

L’événement Grande soirée barbecue et feu d’artifice Mogneneins a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre