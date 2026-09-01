Atelier découverte de l’Ayurveda Lune Conceptstore Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

Atelier découverte de l’Ayurveda

Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:30:00

fin : 2026-09-30 21:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Un atelier bien-être inspiré de l’Ayurveda pour accueillir l’automne en harmonie avec soi-même.

Cet atelier vous invite à découvrir votre constitution ayurvédique de naissance et à mieux comprendre les déséquilibres liés à la saison automnale. À travers les principes de l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne fondée sur l’équilibre global de l’être, explorez des clés simples pour favoriser votre bien-être au quotidien.

Au cours de cet atelier, chacun crée son propre roll-on bien-être de 10 ml, personnalisé avec fleurs, pierres naturelles et synergies d’huiles essentielles adaptées à l’automne.

Un moment de découverte, de recentrage et de créativité, où chaque participant repart avec son roll-on personnalisé, un livret ayurvédique et une infusion de saison pour prolonger cette parenthèse bien-être. .

Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 59 60 70 moninstantsattva@gmail.com

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English :

A wellness workshop inspired by Ayurveda to welcome autumn in harmony with oneself.

L’événement Atelier découverte de l’Ayurveda Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup