Premières fois / Premières photos, Pavillon Populaire, Montpellier

Informations pratiques

Premières fois / Premières photos 1 septembre – 1 novembre Pavillon Populaire Hérault

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T14:00:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Qu’est-ce qu’une image première ? Une preuve ? un test ? un exploit ? un échec ? un évènement ? un souvenir, ou encore un déclencheur ? Voyage ludique et érudit à travers deux cents ans de grandes et petites innovations photographiques, l’exposition rassemble un florilège de « premières fois ».

Clichés, scoops, images jamais vues, photo inédite, première photo prise, image à la « une », image la plus ancienne, etc., ces « premières » sont d’ordre technique, esthétique, scientifique et sociétal, depuis les premiers essais des pionniers et pionnières jusqu’aux récentes images de naissance d’étoiles de l’univers primordial, en passant par les premières photographies transmises à distance, la première image performée, le premier livre de photographie, sans oublier les clichés du premier jour d’école ou encore le premier « pou » de l’histoire de la photo.

Au cœur de l’exposition, la parole est donnée à des photographes iconiques qui racontent en images leur « première photo » et, à travers elle, leur rencontre avec la photographie. On y découvrira ainsi les premiers essais et premiers clichés de Bernard Plossu, Édouard Boubat, Henri Cartier-Bresson, Vinca Petersen ou encore Martin Parr.

L’exposition souligne les liens entre innovations contemporaines et essais du passé. Elle raconte aussi les enjeux économiques et industriels qui sous-tendent les recherches des inventeurs et leurs stratégies pour s’assurer reconnaissance et postérité à travers la protection de leur propriété intellectuelle et commerciale.

Du « photocycliste » au «photopiège», les brevets ingénieux et marques loufoques auront de quoi réjouir et surprendre le visiteur. L’exposition révèlera aussi la face cachée des inventions à travers les controverses qui virent le jour dans les courses vers l’innovation : les enjeux de la paternité de l’invention de la couleur en sont un bon exemple. La part belle est également faite aux tests et aux essais, sans oublier les inventions sans lendemain.

« Essayer encore, rater encore, rater mieux » : ces mots de Samuel Beckett sont un des fils rouges de cette exposition pensée pour tous les publics. Il n’y a décidément pas une invention mais de multiples inventions de la photographie.

L’exposition présente 200 photographies par plus de 50 photographes historiques et modernes. Elle inclut des incunables de la photographie tel que le premier daguerréotype de Daguerre, des images pionnières de Niepce de 1826 et 1827, ainsi que des œuvres plus contemporaines de photographes du XXe et XXIe siècles.

Pavillon Populaire Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467661346 https://pavillon-populaire.montpellier.fr

Qu’est-ce qu’une image première ? Une preuve ? un test ? un exploit ? un échec ? un évènement ? un souvenir, ou encore un déclencheur ? Voyage ludique et érudit à travers deux cents ans de grandes et…

Photo: Holding the Camera d’Alberto Vieceli – Graphisme : Studio Matters