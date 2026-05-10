Dambach-la-Ville

Atelier découverte du home organising

2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans cet atelier Sophie Berger vous invite à découvrir le home organising une approche douce et durable pour faire de votre maison un lieu qui vous ressource vraiment.

Alléger, respirer et… profiter !

Dans cet atelier Sophie Berger vous invite à découvrir le home organising une approche douce et durable pour faire de votre maison un lieu qui vous ressource vraiment.

Moins d’objets, moins de charge mental, plus de sérénité au quotidien.

et si ranger sans s’épuiser était possible ?

et si apaiser sa relation aux objets pouvait faire ralentir le rythme quotidien ?

un moment d’échange pour poser vos questions et repartir inspirée pour vous alléger… .

2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace

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English :

In this workshop, Sophie Berger invites you to discover home organizing: a gentle, sustainable approach to making your home a place where you can truly recharge your batteries.

L’événement Atelier découverte du home organising Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du pays de Barr