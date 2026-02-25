Dambach-la-Ville

Herbe sauvage

5 rue des ours Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Une immersion poétique et musicale dans le destin foudroyant de Marianne Oswald.

Une immersion poétique et musicale dans le destin foudroyant de Marianne Oswald

Le duo complice formé par la chanteuse Cécile Véber et l’accordéoniste Denis Forget présente sa nouvelle création Herbe sauvage à l’ombre du dédain. Ce spectacle musical et théâtral lève le voile sur la vie tumultueuse de Marianne Oswald (1901-1985), muse des poètes et figure incandescente de la chanson expressionniste.

Entre révolte et poésie

On attend un garçon et c’est une fille… . C’est sur ce rejet originel que s’ouvre l’existence de Marianne Oswald. Élevée par une cuisinière, cette enfant de Sarreguemines passera par Strasbourg et Berlin avant de conquérir Paris. .

5 rue des ours Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 57 89 11 lagrangepassion@mailo.com

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English :

A poetic and musical immersion in the destiny of Marianne Oswald.

L’événement Herbe sauvage Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr