Atelier découverte du théâtre d’ombres Chéray Saint-Georges-d’Oléron
vendredi 23 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Atelier découverte du théâtre d’ombres
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Un atelier créatif pour s’initier au théâtre d’ombres et raconter des histoires autrement (7/10 ans). Sur inscription au 05 46 75 50 14
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
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English :
A creative workshop to learn about shadow theater and tell stories in a different way (ages 7–10). Register by calling 05 46 75 50 14
L’événement Atelier découverte du théâtre d’ombres Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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