Atelier découverte du théâtre d’ombres Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Atelier découverte du théâtre d’ombres

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Un atelier créatif pour s’initier au théâtre d’ombres et raconter des histoires autrement (7/10 ans). Sur inscription au 05 46 75 50 14

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

A creative workshop to learn about shadow theater and tell stories in a different way (ages 7–10). Register by calling 05 46 75 50 14

L’événement Atelier découverte du théâtre d’ombres Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes