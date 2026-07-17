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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Atelier découverte du théâtre d’ombres Chéray Saint-Georges-d’Oléron

vendredi 23 octobre 2026 · Chéray · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Chéray
Adresse
82 rue du Docteur Seguin
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Atelier découverte du théâtre d’ombres

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:30:00

Date(s) :
2026-10-23

Un atelier créatif pour s’initier au théâtre d’ombres et raconter des histoires autrement (7/10 ans). Sur inscription au 05 46 75 50 14
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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14  mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English :

A creative workshop to learn about shadow theater and tell stories in a different way (ages 7–10). Register by calling 05 46 75 50 14

L’événement Atelier découverte du théâtre d’ombres Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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