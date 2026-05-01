La Fère

Atelier Découverte du Yoga

37 Rue de la République La Fère Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Rendez-vous le Dimanche 24 Mai 2026 pour un Atelier Découverte du Yoga

de 10h à 11h30 à La Fère.

Au programme, une initiation au Hatha Yoga (Yoga de la force) et au Yin Yoga (Yoga doux).

Initiation Gratuite.

Pensez à prendre un tapis et un plaid.

Inscription: A effectuer au magasin Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République,02800 La Fère).

Rendez-vous le Dimanche 24 Mai 2026 pour un Atelier Découverte du Yoga

de 10h à 11h30 à La Fère.

Au programme, une initiation au Hatha Yoga (Yoga de la force) et au Yin Yoga (Yoga doux).

Initiation Gratuite.

Pensez à prendre un tapis et un plaid.

Inscription: A effectuer au magasin Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République,02800 La Fère). .

37 Rue de la République La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 60 30 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Sunday May 24 2026 for a Yoga Discovery Workshop

from 10am to 11:30am in La Fère.

On the program: an introduction to Hatha Yoga (strength yoga) and Yin Yoga (gentle yoga).

Free initiation.

Remember to bring a mat and a blanket.

Registration: at Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République, 02800 La Fère).

L’événement Atelier Découverte du Yoga La Fère a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cœur de Picard