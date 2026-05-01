Atelier Découverte du Yoga La Fère
Atelier Découverte du Yoga La Fère dimanche 24 mai 2026.
La Fère
Atelier Découverte du Yoga
37 Rue de la République La Fère Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 11:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Rendez-vous le Dimanche 24 Mai 2026 pour un Atelier Découverte du Yoga
de 10h à 11h30 à La Fère.
Au programme, une initiation au Hatha Yoga (Yoga de la force) et au Yin Yoga (Yoga doux).
Initiation Gratuite.
Pensez à prendre un tapis et un plaid.
Inscription: A effectuer au magasin Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République,02800 La Fère).
Rendez-vous le Dimanche 24 Mai 2026 pour un Atelier Découverte du Yoga
de 10h à 11h30 à La Fère.
Au programme, une initiation au Hatha Yoga (Yoga de la force) et au Yin Yoga (Yoga doux).
Initiation Gratuite.
Pensez à prendre un tapis et un plaid.
Inscription: A effectuer au magasin Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République,02800 La Fère). .
37 Rue de la République La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 66 60 30 47
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English :
Join us on Sunday May 24 2026 for a Yoga Discovery Workshop
from 10am to 11:30am in La Fère.
On the program: an introduction to Hatha Yoga (strength yoga) and Yin Yoga (gentle yoga).
Free initiation.
Remember to bring a mat and a blanket.
Registration: at Le p’tit marché Laférois (108 Rue de la République, 02800 La Fère).
L’événement Atelier Découverte du Yoga La Fère a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cœur de Picard