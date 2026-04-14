La classe devient guide au musée, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
La classe devient guide au musée, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère samedi 23 mai 2026.
La classe devient guide au musée Samedi 23 mai, 19h30 Musée Jeanne d’Aboville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
La classe devient guide au musée
Une visite animée par les élèves du cours Clovis qui propose de découvrir des oeuvres des collections sous des angles inédits avec des happening variés.
à 19h30, durée : 1h, sans réservation, dans la limite des places disponibles
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
La classe devient guide au musée
©La Fère