La classe devient guide au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne D’aboville, La Fère

La classe devient guide au musée Jeanne d’Aboville Samedi 23 mai, 17h00 Musée Jeanne D’aboville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le projet propose à la classe d’explorer plusieurs œuvres du musée Jeanne d’Aboville afin de préparer une médiation à destination du public . Répartis en quatre groupes, les élèves deviendront « guides » : autour de l’Allégorie des saisons de Bon Boullogne, ils incarneront les personnages dans une courte saynète ; devant Orphée charmant les animaux de Sinibaldo Scorza, ils présenteront la scène et les différentes catégories d’animaux à partir de dessins réalisés en classe ; un troisième groupe mènera une enquête sur une Crucifixion d’Albrecht Dürer (artiste, contexte de la Renaissance, identification des personnages) ; enfin, un quatrième groupe travaillera sur un paysage hollandais (contexte, composition, perspective) et proposera une relecture personnelle du paysage. Le projet vise à développer l’observation, la compréhension des images et la prise de parole en public, en faisant des élèves de véritables médiateurs en herbe.

Musée Jeanne D’aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 https://mjaboville-lafere.fr/ Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise.

Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles.

La classe, l’œuvre !