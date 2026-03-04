La classe devient guide au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne D’aboville, La Fère
Le projet propose à la classe d’explorer plusieurs œuvres du musée Jeanne d’Aboville afin de préparer une médiation à destination du public . Répartis en quatre groupes, les élèves deviendront « guides » : autour de l’Allégorie des saisons de Bon Boullogne, ils incarneront les personnages dans une courte saynète ; devant Orphée charmant les animaux de Sinibaldo Scorza, ils présenteront la scène et les différentes catégories d’animaux à partir de dessins réalisés en classe ; un troisième groupe mènera une enquête sur une Crucifixion d’Albrecht Dürer (artiste, contexte de la Renaissance, identification des personnages) ; enfin, un quatrième groupe travaillera sur un paysage hollandais (contexte, composition, perspective) et proposera une relecture personnelle du paysage. Le projet vise à développer l’observation, la compréhension des images et la prise de parole en public, en faisant des élèves de véritables médiateurs en herbe.
Musée Jeanne D’aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 https://mjaboville-lafere.fr/ Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise.
Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles.
La classe, l’œuvre !