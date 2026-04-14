La Ronde de Nuit au Musée, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

La Ronde de Nuit au Musée Samedi 23 mai, 21h30 Musée Jeanne d’Aboville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La ronde de nuit au musée

Après la soirée de la Nuit européenne des Musées, alors que les portes vont bientôt se refermer, le directeur du musée effectue une denrière ronde dans les salles à la rencontre des chefs d’oeuvres… Venez le suivre lors d’une courte visite commentée sur les oeuvres essentielles des collections laféroises !

À 21h30, durée : environ 30 minutes, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur

La ronde de nuit au musée

©La Fère