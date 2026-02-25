Atelier découverte et dégustation de thés bio, Noisettes et bergamote, Le pouliguen

Atelier découverte et dégustation de thés bio 15 avril – 26 août, certains mercredis Noisettes et bergamote Loire-Atlantique

Atelier: 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:00:00+02:00

Inscrivez-vous dés à présent à un atelier découverte et dégustation de thés bio.

Initiez-vous aux secrets du thé lors d’un atelier au salon de thé du Pouliguen. Dégustation, conseils d’infusion et découverte des grandes familles de thé. Focus sur le Matcha, thé vert japonais d’exception, présenté selon la tradition.

Informations et réservations :

Places limitées.

Réservation par mail.

Noisettes et bergamote 5 rue du centre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 81 88 19 98 »}, {« type »: « email », « value »: « noisettes.et.bergamote@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/noisettes.et.bergamote/ »}] [{« link »: « mailto:noisettes.et.bergamote@gmail.com »}]

Inscrivez-vous dés à présent à un atelier découverte et dégustation de thés bio. Initiez-vous aux secrets du thé lors d’un atelier au salon de thé du Pouliguen. Dégustation, conseils d’infusio… LOISIRS Y|NOISETTESETBERGAMOTEAGENDA|ATELIERTHES2026LP