Atelier-découverte Le petite peuple des herbes au Lac de Feyt Servières-le-Château vendredi 31 juillet 2026.

Servières-le-Château

Atelier-découverte Le petite peuple des herbes au Lac de Feyt

Servières-le-Château Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Un moment convivial pour toute la famille, afin de découvrir et connaître les mœurs étonnantes des petites bestioles à 4, 6 ,8, 14 ou 30 pattes fréquentant les herbes folles autour du Domaine du Lac de Feyt

Matériel pédagogique (filets, boîtes-loupe et clés de détermination) fournis par l’animateur

Durée 1h45 à 2h

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .

Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Atelier-découverte Le petite peuple des herbes au Lac de Feyt

L’événement Atelier-découverte Le petite peuple des herbes au Lac de Feyt Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme