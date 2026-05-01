Servières-le-Château

Festival Histoires de Passages La suite au lac de Feyt

Servières-le-Château Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le mot Argentat vient du gaulois et du romain Argentoratum ( passage de la rivière ). C’est sous ce signe que Laurent Gervereau a inventé avec des complicités locales en octobre-novembre 2014 les Rencontres-Promenades Histoires de Passages… . La première édition a eu lieu en juillet 2015 avec une affiche réalisée par Cabu. Le concept est une promenade collective gratuite le premier week-end après le 14 juillet en passant de façon festive d’événement en événement pour valoriser créations, savoirs et savoir-faire. La manifestation est locale-globale en favorisant les dialogues entre personnes du pays d’Argentat-sur-Dordogne et d’ailleurs de toutes générations. Tout se fait joyeusement grâce à un bénévolat généralisé et un échange de générosités concerts, expos, conférences, démonstrations de permaculture… Des oeuvres sont offertes et restent dans l’espace public. Chaque a .

Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 29 60 97

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English : Festival Histoires de Passages La suite au lac de Feyt

L’événement Festival Histoires de Passages La suite au lac de Feyt Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-05-01 par Corrèze Tourisme