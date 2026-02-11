Atelier découverte Le vitrail au plomb à Niort Le Séchoir, Port Boinot Niort

Atelier découverte Le vitrail au plomb à Niort

Découverte des bases de la technique du vitrail au plomb. Conception des gabarits Dessin d’après un choix de modèles. Tracé et report sur canson rigide. Colorisation et choix des verres. Découpe du tracé aux ciseaux double lame. Travail sur le verre À partir des gabarits, coupe des verres. Montage et assemblage au plomb des pièces. Vérification du montage. Soudure. Réalisation d’une œuvre par les participants. Atelier animé par Serge Elphège, vitrailliste, atelier In Vitraux Veritas. Atelier limité à 4 personnes. Matériel fourni.

Gratuit sur inscription www.vivre-a-niort.com .

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

