Atelier Découvrez la géométrie sacrée Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
dimanche 5 juillet 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Atelier Découvrez la géométrie sacrée
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Nous retrouvons la géométrie dans la Nature, dans notre ADN et dans l’Univers… Elle est partout et en Tout ! José Claro vous propose de découvrir les formes géométriques, leurs anciennes symboliques, pour Créer vous même l’Harmonie avec de simples outils. Un moment de Partage avec l’Art Sacré qui sommeille en chacun de nous. Durée 2 heures, matériel fourni. Tout public. 35€ la séance, tarif solidaire 30€, 10 personnes max, tout public. .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier Découvrez la géométrie sacrée Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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