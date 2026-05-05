Atelier d’écriture à la plume, Musée de l’école publique, Ollioules

Atelier d’écriture à la plume Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’école publique Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visitez gratuitement le Musée de l’école publique « by night » et essayez l’écriture à la plume et à l’encre violette.

Un atelier « à la manière de » vous est proposé pour imiter l’écriture d’illustres personnages : Napoléon, George Sand, Albert Camus…

Musée de l’école publique avenue Anatole France, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 23 15 03 25 https://www.ollioules.fr/decouvrir-ollioules/patrimoine/musee-de-l-ecole-publique/ Accès PMR limité

Visitez gratuitement le Musée de l’école publique « by night » et essayez l’écriture à la plume et à l’encre violette.

©Ollioules