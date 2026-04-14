Marchés des Producteurs de Pays d’Ollioules, Route de la Gare, Ollioules, Ollioules

Marchés des Producteurs de Pays d’Ollioules Vendredi 5 juin, 17h00 Route de la Gare, Ollioules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Les marchés des producteurs de Pays sont des marchés 100% agriculteurs et artisans. Ils sont portés par les Chambres d’Agriculture et rentrent dans la démarche de Bienvenue à la ferme. Le marché d’Ollioules compte 15 exposants. Il est ouvert à l’année, tous les lundis et vendredis de 17h à 19h de janvier à décembre.

Il s’agit d’un lieu coloré où les produits sont vendus par les agriculteurs ou les artisans. Vous pouvez échanger sur les conditions de productions et la qualité de leurs produits.

Certains producteurs peuvent vous proposer une visite de leur exploitation.

A très vite sur nos marchés.

Route de la Gare, Ollioules Route de la Gare Ollioules 83190 Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marché des producteurs de Pays : 100% agriculteurs et artisans marche alimentation