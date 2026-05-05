Visite insolite : ambiance fluo !, Musée de la Fleur d’Ollioules, Ollioules
Visite insolite : ambiance fluo !, Musée de la Fleur d’Ollioules, Ollioules samedi 23 mai 2026.
Visite insolite : ambiance fluo ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Fleur d’Ollioules Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Le Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier vous propose une visite insolite de ses collections permanentes et de son exposition temporaire autour de la figue… Toutes les demi-heures, les lumières habituelles s’éteignent pendant 5min et sont remplacées par des lumières UV qui font ressortirent toutes les couleurs fluo et le blanc de vos vêtements, de vos sourires…
N’hésitez pas à vous habiller avec vos plus beaux vêtements fluo et à mettre des accessoires dignent des soirées les plus festives et découvrez le musée autrement…
Musée de la Fleur d’Ollioules 04 rue de la Tour 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0985156803 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie;https://www.youtube.com/channel/UC_sB-Nj6X35o0Y1PDkDRTjw Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture à Ollioules depuis 1850. Le jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieux des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de ligne de transport en commun et à été conçu pour accueillir un public PMR.
Nuit européenne des musées
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