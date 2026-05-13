Ollioules

Rendez-vous aux jardins

Dans différents lieux Ollioules Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la manifestation RDV aux jardins , la Ville d’Ollioules invite petits et grands à une journée exceptionnelle, de découvertes, d’animations et de partages dans ses nombreux jardins, véritables trésors de biodiversité et du patrimoine.

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Dans différents lieux Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 85 15 68 03

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English : Garden Rendezvous

As part of the RDV aux jardins event, the town of Ollioules invites young and old to an exceptional day of discovery, entertainment and sharing in its many gardens, real treasures of biodiversity and heritage.

L’événement Rendez-vous aux jardins Ollioules a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée