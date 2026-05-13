Escape game « Le Mystère de la rue Nationale », Musée de la clef et de la serrure, Ollioules

Escape game « Le Mystère de la rue Nationale » Samedi 23 mai, 19h00, 22h00 Musée de la clef et de la serrure Var

Limité à 6 groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Musée de la clef et de la serrure vous accueille pour une soirée pleine d’énigmes…

Percez le secret d’une des serrures les plus mystérieuses du Musée de la clef et de la serrure en plongeant dans le passé à la rencontre des Gardiens du Savoir.

Un jeu d’enquête à jouer en famille à partir de 7 ans

Gratuit – Sans réservation

Musée de la clef et de la serrure 114 avenue Barthélémy Dagnan, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 23 15 03 24 https://www.intramuros.org/ollioules/decouvrir/18038 Hébergée pendant dix ans par le Groupe de Recherche

sur le Patrimoine Ollioulais (GRPO), la

collection de Marc Hervé a pris son envol vers

le « Musée de la clef et de la serrure » et s’expose désormais

dans son intégralité au 112 avenue Barthélemy

Dagnan. Grâce à la volonté du GRPO — présidé, jusqu’à

sa disparition, par René Gramondi — et au soutien de la

ville, l’exposition, inédite dans la région, avait été lancée

dès 2016 dans les locaux de l’association, 1 rue Pierre et

Marie Curie. Les bénévoles du GRPO avaient rencontré

Marc Hervé, passionné qui, depuis cinquante ans, rassemblait

serrures, cadenas et clés conservés dans son

garage et son appartement, avec le soutien sans faille de

son épouse Huguette. Cléidophile et serrurophile reconnu,

Marc Hervé découvre sa vocation dans les années 1960,

sa première pièce, acquise en 1962, venait de l’Antiquité

romaine. Il enrichit sa collection en brocantes, chez des

ferrailleurs, puis aux enchères en ligne. Une serrure de

plus de 20 kg achetée aux puces de Marseille et restaurée

avec un ami fut le point de départ d’une collection plus

systématique alors que parallèlement il devient vendeur

de serrures. Admirateur du travail des artisans et des

Compagnons — dont il repère les « styles » — Marc Hervé

a rassemblé plusieurs centaines de clés du Ier siècle à nos

jours et des serrures remontant au xve siècle. Aujourd’hui,

ses quelque 1 000 pièces sont mises à disposition de la

ville pour le musée : il en reste propriétaire mais elles sont

accessibles au grand public. Sur deux niveaux d’exposition,

le visiteur découvre clés forgées, serrures gothiques,

chefs-d’oeuvre de la Renaissance et modèles raffinés des

règnes de Louis XIV et Louis XVI, chaque objet témoignant

d’une époque et du savoir-faire des artisans. Marc Hervé

a restauré personnellement toutes les pièces, qui sont en

état de fonctionner, et peut en parler pendant des heures.

Si vous avez la chance de faire la visite lorsqu’il est présent

vous pourrez partager sa passion. Gratuit – Visite en groupe sur réservation

Le Musée de la clef et de la serrure vous accueille pour une soirée pleine d’énigmes…

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