Atelier créatif à la peinture fluo, Musée de la Fleur d’Ollioules, Ollioules

Atelier créatif à la peinture fluo Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Fleur d’Ollioules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Atelier thaumatrope (illusion d’optique) à la peinture fluorescente !

De 18h à 21h – Gratuit, sans réservation, dès 5 ans

Musée de la Fleur d’Ollioules 04 rue de la Tour 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0985156803 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie;https://www.youtube.com/channel/UC_sB-Nj6X35o0Y1PDkDRTjw Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture à Ollioules depuis 1850. Le jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieux des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de ligne de transport en commun et à été conçu pour accueillir un public PMR.

Atelier thaumatrope (illusion d’optique) à la peinture fluorescente !

©Ollioules