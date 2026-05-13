Projection de photos anciennes et mise en lumière du jardin, Musée de la Fleur d’Ollioules, Ollioules

Projection de photos anciennes et mise en lumière du jardin Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Fleur d’Ollioules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier, ainsi que son jardin des heures, vous accueillent le temps d’une soirée et vous fait remonter le temps à travers la projection de photos anciennes.

Installez-vous dans un transat et re-plongez dans les pas de vos aïeuls…

Le Jardin des hueres sera également mis en lumière pour l’occasion, une façon de redécouvrir le végétal autrement !

Musée de la Fleur d’Ollioules 04 rue de la Tour 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0985156803 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie;https://www.youtube.com/channel/UC_sB-Nj6X35o0Y1PDkDRTjw Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture à Ollioules depuis 1850. Le jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieux des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de ligne de transport en commun et à été conçu pour accueillir un public PMR.

Le Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier, ainsi que son jardin des heures, vous accueillent le temps d’une soirée et vous fait remonter le temps à travers la projection de photos anciennes.

©Ollioules