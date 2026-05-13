Concert du Conservatoire TPM, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules
Concert du Conservatoire TPM, Musée de la clef et de la serrure, Ollioules samedi 23 mai 2026.
Concert du Conservatoire TPM Samedi 23 mai, 21h00 Musée de la clef et de la serrure Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Dans un cadre exceptionnel et une ambiance feutrée, profitez d’un instant suspendu aux doux sons des harpes et du piano, en bords de Reppe.
Le Conservatoire métropolitain propose un concert de 45min devant le Musée de la clef et de la serrure.
Musée de la clef et de la serrure 114 avenue Barthélémy Dagnan, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 23 15 03 24 https://www.intramuros.org/ollioules/decouvrir/18038 Hébergée pendant dix ans par le Groupe de Recherche
sur le Patrimoine Ollioulais (GRPO), la
collection de Marc Hervé a pris son envol vers
le « Musée de la clef et de la serrure » et s’expose désormais
dans son intégralité au 112 avenue Barthélemy
Dagnan. Grâce à la volonté du GRPO — présidé, jusqu’à
sa disparition, par René Gramondi — et au soutien de la
ville, l’exposition, inédite dans la région, avait été lancée
dès 2016 dans les locaux de l’association, 1 rue Pierre et
Marie Curie. Les bénévoles du GRPO avaient rencontré
Marc Hervé, passionné qui, depuis cinquante ans, rassemblait
serrures, cadenas et clés conservés dans son
garage et son appartement, avec le soutien sans faille de
son épouse Huguette. Cléidophile et serrurophile reconnu,
Marc Hervé découvre sa vocation dans les années 1960,
sa première pièce, acquise en 1962, venait de l’Antiquité
romaine. Il enrichit sa collection en brocantes, chez des
ferrailleurs, puis aux enchères en ligne. Une serrure de
plus de 20 kg achetée aux puces de Marseille et restaurée
avec un ami fut le point de départ d’une collection plus
systématique alors que parallèlement il devient vendeur
de serrures. Admirateur du travail des artisans et des
Compagnons — dont il repère les « styles » — Marc Hervé
a rassemblé plusieurs centaines de clés du Ier siècle à nos
jours et des serrures remontant au xve siècle. Aujourd’hui,
ses quelque 1 000 pièces sont mises à disposition de la
ville pour le musée : il en reste propriétaire mais elles sont
accessibles au grand public. Sur deux niveaux d’exposition,
le visiteur découvre clés forgées, serrures gothiques,
chefs-d’oeuvre de la Renaissance et modèles raffinés des
règnes de Louis XIV et Louis XVI, chaque objet témoignant
d’une époque et du savoir-faire des artisans. Marc Hervé
a restauré personnellement toutes les pièces, qui sont en
état de fonctionner, et peut en parler pendant des heures.
Si vous avez la chance de faire la visite lorsqu’il est présent
vous pourrez partager sa passion. Gratuit – Visite en groupe sur réservation
Dans un cadre exceptionnel et une ambiance feutrée, profitez d’un instant suspendu aux doux sons des harpes et du piano, en bords de Reppe.
©Ollioules
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