jeudi 23 juillet 2026 · Chemins de la Paix à l'Orangerie · Marminiac

Informations pratiques

Marminiac

Atelier d’écriture à Marminiac

Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac Lot

Tarif : 90 – 90 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge. Voici ce que propose Pascale Tison dans un stage en deux temps "Associer le jeu et le plaisir de l’écriture, nourrir le regard sur soi à travers des textes courts, autour de thèmes, de débuts de phrase, d’évocations, lire ensemble, pour finalement enregistrer au micro chacun des textes qui seront montés et diffusés à la radio (Par Ouï-dire sur la Première à la RTBF)." Voici le menu d’un stage d’écriture et d’écoute.

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Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac 46250 Lot Occitanie

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English :

A writing workshop recorded for Belgian radio

L’événement Atelier d’écriture à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cazals-Salviac