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Atelier d’écriture à Marminiac Chemins de la Paix à l’Orangerie Marminiac

jeudi 23 juillet 2026 · Chemins de la Paix à l'Orangerie · Marminiac

Atelier d’écriture à Marminiac Chemins de la Paix à l’Orangerie Marminiac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chemins de la Paix à l'Orangerie
Adresse
1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge
Ville
46250 Marminiac
Département
Lot
Tarif
90 90 Général

Marminiac

Atelier d’écriture à Marminiac

Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac Lot

Tarif : 90 – 90 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge

Un atelier d’écriture… enregistré pour la radio belge. Voici ce que propose Pascale Tison dans un stage en deux temps "Associer le jeu et le plaisir de l’écriture, nourrir le regard sur soi à travers des textes courts, autour de thèmes, de débuts de phrase, d’évocations, lire ensemble, pour finalement enregistrer au micro chacun des textes qui seront montés et diffusés à la radio (Par Ouï-dire sur la Première à la RTBF)." Voici le menu d’un stage d’écriture et d’écoute.

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Chemins de la Paix à l’Orangerie 1244 route des Combes Lieu-dit Bénauge Marminiac 46250 Lot Occitanie  

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English :

A writing workshop recorded for Belgian radio

L’événement Atelier d’écriture à Marminiac Marminiac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cazals-Salviac

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