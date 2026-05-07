Atelier d’écriture : à tire-d’aile Bibliothèque Longs-Champs Rennes Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Un atelier sur le thème des oiseaux avec Alexis Fichet, auteur de théâtre et de fables. Curieux des animaux et des plantes, il imagine des exercices et des jeux d’écriture. Ludique et créatif, cet atelier est ouvert aux initiés comme aux débutants.

Ados et adultes, à partir de 16 ans.

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T12:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

