Bioblitz 2026 Campus Ouest – inventaire participatif éclair de la biodiversité, Campus santé de Villejean, Rennes

Bioblitz 2026 Campus Ouest – inventaire participatif éclair de la biodiversité 29 et 30 mai Campus santé de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Un BioBlitz sur les campus : de quoi s’agit-il ?

Un BioBlitz est un inventaire de la biodiversité (faune, flore) réalisé en un “éclair” (blitz en allemand). Il se déroulera sur le campus Villejean de l’Université Rennes 2, l’Institut Agro Rennes-Angers, le campus Santé de l’Université de Rennes et l’EHESP. Durant 48 heures, les étudiantes et les étudiants, les personnels et leurs familles, les habitants du quartier et plus largement les Rennais ou les Brétiliens curieux sont invités à participer à cet inventaire ludique et convivial. Aucune connaissance n’est requise pour participer.

Un inventaire participatif, accompagné d’experts

L’objectif de ce BioBlitz est d’inventorier les espèces animales et végétales présentes sur les campus afin d’évaluer la richesse de la biodiversité. Les volontaires pourront réaliser eux-mêmes les prélèvements, les identifications et la saisie des données.

À leurs côtés, des experts issus des établissements, des laboratoires de recherche ou d’associations naturalistes ou du grand public viendront transmettre leurs connaissances et leur passion. Ils initieront le public à l’observation et à la reconnaissance de différents taxons : flore, lichens et mousses, champignons, oiseaux, chauves-souris (en soirée), insectes, papillons (en soirée pour les papillons de nuit), araignées, invertébrés du sol, amphibiens et reptiles.

Une démarche pour mieux connaître l’environnement des campus et s’y adapter

Les résultats de cet inventaire rapide et à grande échelle permettront de mieux connaître la biodiversité des campus et donc d’ajuster les actions, les aménagements et la gestion des espaces extérieurs afin de favoriser cette biodiversité et d’adapter les campus au changement climatique.

Comment participer ?

Les inscriptions se font en ligne

Vendredi 29 mai, à partir de 20h30 sur le campus de l’Institut Agro Rennes-Angers et/ou samedi 30 mai (de 9h à 17h), sur l’un des deux campus (au choix) :

Campus Villejean – Université Rennes 2

Salles du bâtiment F – Entrée Avenue Léon Bernard

Accès : métro Villejean Université – Bus C4 arrêts Berger ou Université – VéloSTAR station Berger

L’Institut Agro Rennes-Angers

Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc

Accès : bus C4 arrêt Marbeuf – VéloSTAR station Marbeuf

Cet évènement est au programme de la fête de la nature, du printemps citoyen de Rennes Métropole et de la semaine de l’arbre de la MCE.

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1 »}]

Les universités rennaises, l’Institut Agro Rennes-Angers et l’EHESP organisent, avec le soutien de la Ville de Rennes et du réseau Star, un grand inventaire de la biodiversité ouvert à tout le monde. sciences participatives Campus