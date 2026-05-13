Séminaire externe – Ian Carter-O’Connell, Santa Clara University Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Rennes Vendredi 29 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invité par Sébastien Huet, Ian Carter-O’Connell présentera ses travaux sur l’ADP-ribosylation et son rôle en physiologie humaine et dans des maladies comme le cancer.

### Cartographie d’un signal fragile : outils de biologie chimique optimisés pour décrypter la régulation de PARP14

L’ADP-ribosylation (ADPr) est une modification post-traductionnelle polyvalente qui constitue un langage de signalisation clé dans la physiologie cellulaire et les pathologies. Cependant, le « décodage » de ce langage reste un défi majeur en biologie chimique en raison de l’instabilité intrinsèque des liaisons chimiques impliquées, notamment les liaisons ester labiles formées sur les résidus glutamate (Glu) et aspartate (Asp). Dans notre laboratoire, entièrement animé par des étudiants de premier cycle, nous nous concentrons sur le développement d’outils robustes pour capturer ces signaux transitoires et élucider leur rôle dans la santé humaine.

Une stratégie courante pour stabiliser ces modifications consiste à utiliser l’hydroxylamine (HA) afin de remplacer le motif ADPr par une étiquette acide hydroxamique stable (+15 Da). Bien que largement employée, cette méthode souffre souvent de marquages non spécifiques et d’une hydrolyse compétitive, pouvant entraîner des faux positifs et une perte de données. Pour surmonter ces limites, nous avons optimisé un protocole de spectrométrie de masse (SM) utilisant une approche TLC-MALDI-TOF (désorption/ionisation laser assistée par matrice sur couche ultra-mince).

Nos conditions optimisées favorisent l’attaque par la HA plutôt que l’hydrolyse spontanée, doublant l’efficacité du marquage et garantissant une conversion complète en moins d’une heure. Nous avons appliqué ce protocole amélioré à la protéine PARP14, contenant un macrodomaine et jouant un rôle central dans la réponse immunitaire et l’oncologie. Nos travaux ont permis d’identifier neuf sites d’automodification, dont six inédits. Des études de mutagénèse dirigées ont ensuite révélé que ces sites fonctionnent comme un « tableau de commande » régulateur complexe : certaines modifications peuvent activer ou inhiber l’activité de PARP14. Ce travail non seulement fournit une boîte à outils plus précise pour la communauté de l’ADPr, mais offre également de nouvelles perspectives sur la manière dont la signalisation médiée par PARP14 est finement régulée au niveau moléculaire.

Contact : [**Sébastien Huet**](https://igdr.univ-rennes.fr/sebastien-huet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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