ATELIER D’ÉCRITURE AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-05-28

[ NOUVEAU RDV MENSUEL] Atelier d’écriture !

À musée fermé, en tête-à-tête avec les œuvres, laissez libre cours à votre plume.

Temps d’écriture précédé d’un partage de textes sur le thème du mois, et suivi d’une mise en commun pour celles et ceux qui le souhaitent.

[ NOUVEAU RDV MENSUEL] Atelier d’écriture !

À musée fermé, en tête-à-tête avec les œuvres, laissez libre cours à votre plume.

Temps d’écriture précédé d’un partage de textes sur le thème du mois, et suivi d’une mise en commun pour celles et ceux qui le souhaitent.

Thème d’avril Entre chien et loup ; la bergère au crépuscule

– à partir de la Bergère de Millet et de La Bête de Sabatté.

Thématique de mai La bergère avec son troupeau chansons, vers et comptines.

1h30 | de 0 à 5€ | public adulte | sur réservation au 04 66 49 85 85 .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

[ NEW MONTHLY EVENT] Writing workshop!

In a closed museum, one-on-one with the works, give free rein to your pen.

Writing time preceded by a sharing of texts on the theme of the month, and followed by a pooling of ideas for those who wish.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE AU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Mende