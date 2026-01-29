FESTIVAL DES RANDONNÉES EN LOZÈRE 7ÈME ÉDITION Mende
FESTIVAL DES RANDONNÉES EN LOZÈRE 7ÈME ÉDITION
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Au programme
Environ 25 randonnées classiques ou à thèmes (pour tous les niveaux), des ateliers, chaque soir un repas convivial suivi d’une projection de film et échanges avec le(s) réalisateur(s) .
Accueil du festival au rez-de-chaussée de l’Espace Evènements Georges Frêche, et pour prendre les repas et assister aux soirée, rendez-vous au 1er étage
Programme complet et inscription obligatoire pour les randonnées et les repas sur www.randofestival-mende.fr ou à l’Office de Tourisme de Mende.
Renseignements 04 66 94 00 23. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie
