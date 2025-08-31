[VIVARIUMS] Mende

[VIVARIUMS] Mende mercredi 6 mai 2026.

Mende Lozère

Collectif Zapping Sauvage // Déambulation en espace public

Guidé·es par une voix off autoritaire et un animateur-régisseur un peu dépassé, le public est invité à déambuler dans les rues de Mende, à la rencontre d’insectes incarné·es par les comédiennes.

[Vivariums] se fait le relais d’une nouvelle manière de voir ces espèces non-humaines qui nous côtoient et avec lesquelles nous partageons les espaces.

Drôle, touchante et accessible, la pièce, écrite à 6 mains par les artistes, propose aux spectacteur·ices de vivre une aventure survivaliste insectoïde inoubliable, à mi-chemin entre la télé-réalité et le documentaire animalier.

♥ Si vous aimez Minuscule, Koh-Lanta et Secret Story

—————————————————————————————————————-

Âge Dès 8 ans

Lieu Départ de l’Espace des Anges pour une déambulation extérieure

Durée 1h

Tarif unique 8€ / Abonné∙es 6€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Ce spectacle est en cours de création et soutenu par le TDM et la Genette verte à Florac.

Les deux représentations accueillies à Mende seront les premières du collectif.

Le Collectif Zapping Sauvage sera en résidence du 20 au 24 octobre puis du 2 au 6 mai.

—————————————————————————————————————-

D’une pierre deux coups Assistez à une représentation de [Vivariums] à 14h ou à 17h et à la visite commentée de l’exposition Charlotte Alvès à la Maison Consulaire à 15h30 pour un après-midi entier dans le monde fabuleux des créatures.

—————————————————————————————————————-

Distribution Conception et écriture Alia Coisman, Nina Batlaj, Ninon Juniet, Orane Lemâle · Interprétation Alia Coisman, Nina Batlaj, Orane Lemâle, Émilie Gaumard · Costumes et scénographie Alia Coisman, Nina Batlaj, Ninon Juniet, Orane Lemâle · Création sonore distribution en cours, avec la participation de grabuge404 · Production Zapping sauvage.

—————————————————————————————————————-

