CARREFOUR COLLECTIONS Mende
CARREFOUR COLLECTIONS Mende dimanche 19 avril 2026.
CARREFOUR COLLECTIONS
Quartier du Pont-Roupt Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
30ème Carrefour Collections Mende/Lozère
Salon Multi-collections organisé par l’Amicale philatélique du Gévaudan avec le concours de la ville de Mende.
Participez au rendez-vous annuel des collectionneurs de Lozère cartes postales, timbres et monnaies anciennes, …
Entrée libre.
30ème Carrefour Collections Mende/Lozère
Salon Multi-collections organisé par l’Amicale philatélique du Gévaudan avec le concours de la ville de Mende.
Participez au rendez-vous annuel des collectionneurs de Lozère cartes postales, timbres et monnaies anciennes, …
Entrée libre. .
Quartier du Pont-Roupt Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 32 95 84 48 apgmende@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30th Carrefour Collections Mende/Lozère
Multi-collections show organized by the Amicale philatélique du Gévaudan with the support of the town of Mende.
Take part in the annual gathering of Lozère collectors: postcards, stamps and old coins, …
Free admission.
L’événement CARREFOUR COLLECTIONS Mende a été mis à jour le 2026-02-06 par 48-OT Mende