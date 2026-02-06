CARREFOUR COLLECTIONS

Quartier du Pont-Roupt Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

30ème Carrefour Collections Mende/Lozère

Salon Multi-collections organisé par l’Amicale philatélique du Gévaudan avec le concours de la ville de Mende.

Participez au rendez-vous annuel des collectionneurs de Lozère cartes postales, timbres et monnaies anciennes, …

Entrée libre.

Quartier du Pont-Roupt Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 32 95 84 48 apgmende@laposte.net

English :

30th Carrefour Collections Mende/Lozère

Multi-collections show organized by the Amicale philatélique du Gévaudan with the support of the town of Mende.

Take part in the annual gathering of Lozère collectors: postcards, stamps and old coins, …

Free admission.

L’événement CARREFOUR COLLECTIONS Mende a été mis à jour le 2026-02-06 par 48-OT Mende