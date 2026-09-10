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Atelier d’écriture autour de l’univers du vin et des 5 sens à la médiathèque Condorcet, Médiathèque municipale Condorcet, Libourne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale Condorcet · Libourne

Atelier d’écriture autour de l’univers du vin et des 5 sens à la médiathèque Condorcet, Médiathèque municipale Condorcet, Libourne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale Condorcet
Adresse
Place des Récollets 33500 Libourne
Ville
33500 Libourne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.

Atelier d’écriture autour de l’univers du vin et des 5 sens à la médiathèque Condorcet Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque municipale Condorcet Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.
Explorez l’univers du vin et de la vigne à travers une sélection d’ouvrages issus des collections locales et du fonds d’œnologie, puis participez à un atelier d’écriture animé par l’autrice Agathe Portail.

Médiathèque municipale Condorcet Place des Récollets 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.55.33.50 http://mediatheque.libourne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 55 33 50 »}] Médiathèque
Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.

©Aurélien Marquot

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