Atelier d’écriture autour de l’univers du vin et des 5 sens à la médiathèque Condorcet, Médiathèque municipale Condorcet, Libourne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale Condorcet · Libourne
Informations pratiques
Atelier d’écriture autour de l’univers du vin et des 5 sens à la médiathèque Condorcet Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque municipale Condorcet Gironde
Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.
Explorez l’univers du vin et de la vigne à travers une sélection d’ouvrages issus des collections locales et du fonds d’œnologie, puis participez à un atelier d’écriture animé par l’autrice Agathe Portail.
Médiathèque municipale Condorcet Place des Récollets 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.55.33.50 http://mediatheque.libourne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 55 33 50 »}] Médiathèque
Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.
©Aurélien Marquot
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