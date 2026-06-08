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ATELIER D’ÉCRITURE Bédarieux

ATELIER D’ÉCRITURE Bédarieux mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 19avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

ATELIER D’ÉCRITURE

19avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-29

Atelier d’écriture
Organisé par l’Espace de Vie Sociale
Atelier d’écriture
Organisé par l’Espace de Vie Sociale   .

19avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52 

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English :

Writing workshop
Organized by Espace de Vie Sociale

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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