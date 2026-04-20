LPO TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux
LPO TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux samedi 23 mai 2026.
Bédarieux
LPO TOUS SUR LE PONT !
Bédarieux Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tous sur le pont
De 10h à 12h sur le pont vieux (derrière la Poste)
Le groupe local LPO Haute vallée de l’Orb vous propose une observation statique à Bédarieux sur les bords de l’Orb afin de découvrir les oiseaux de cette rivière. Pensez à vous munir de jumelles, longue vue ou appareil photo, et d’un guide ornithologique. Prêt de jumelles possible. Info lpo.bdr@gmail.com
Le groupe local LPO Haute vallée de l’Orb vous propose une observation statique à Bédarieux sur les bords de l’Orb afin de découvrir les oiseaux de cette rivière. Une belle occasion de se rencontrer et de partager ses connaissances.
Lieu Bédarieux (34)
Point de rendez-vous sur le Pont Vieux de Bédarieux derrière la poste
Horaire 10h à 12h
Réservation Non
Prix Gratuit
Accessibilité Handicapés
Personnes à mobilité réduite Oui
Contact
Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à envoyer un mail à lpo.bdr@gmail.com.
Equipement
Pensez à vous munir de jumelles et/ou longue vue ainsi que d’un guide ornithologique. Vous pouvez aussi prendre un appareil photo si vous le souhaitez. Des paires de jumelles seront mises à disposition. .
Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English : LPO TOUS SUR LE PONT !
Observation point on the Orb in downtown Bédarieux, weather conditions favorable.
The LPO continues to maintain a two-hour birdwatching presence on the Pont Vieux, behind the post office: a great opportunity to meet and get to know each other.
Observation point on the Orb in downtown Bédarieux, weather conditions favorable.
L’événement LPO TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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