Bédarieux

MAJIC DESTINATION MUSÉES EN RÉALITÉ VIRTUELLE

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

De 14h à 18h Destination musées en Réalité virtuelle

Un nouveau contenu en réalité virtuelle pour découvrir les musées de France autrement.

Accès libre et gratuit, tout public à partir de 13 ans

De 14h à 18h Destination musées en Réalité virtuelle

Un nouveau contenu en réalité virtuelle pour découvrir les musées de France autrement. Le ministère de la Culture a réalisé une expérience immersive en réalité virtuelle qui ouvre les portes secrètes de plusieurs musées nationaux le château de Pau, le musée de Préhistoire des Eyzies, le musée de la Renaissance, la maison natale de Bonaparte à Ajaccio, le musée napoléonien île d’Aix et la maison du maréchal de Lattre. Cette aventure vous donnera accès à leurs trésors cachés. Accès libre et gratuit, tout public à partir de 13 ans .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2-6pm: Destination musées in Virtual Reality

A new virtual reality content to discover the museums of France in a different way.

Free admission for all ages 13 and over

L’événement MAJIC DESTINATION MUSÉES EN RÉALITÉ VIRTUELLE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB