Bédarieux

MAJIC EXPOSITION IMAGINAIRES INDOMPTÉES

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre les nuits Européennes des musées, MAJIC propose l’exposition Imaginaires indomptés en visite libre. De 16h à 18h30. Entre fascination et surprise, explorez un art libre qui échappe à toutes les règles.

De 16h à 18h30 Exposition Imaginaires indomptés en visite libre.

Émouvant, singulier, parfois déroutant, MAJIC vous ouvre les portes de l’Art Brut, un univers hors cadre et inclassable. Venez (re)découvrir les œuvres et les artistes de ce mouvement à part Henri Rousseau, Séraphine, Aloïse Corbaz, Robert Tatin, ainsi que de nombreux créateurs aux parcours atypiques, souvent autodidactes ou issus de métiers du quotidien, tous portés par une même urgence créative.

Entre fascination et surprise, explorez un art libre qui échappe à toutes les règles. .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20

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English :

As part of the European Museum Nights, MAJIC is offering free admission to the Imaginaires indomptés exhibition. From 4pm to 6:30pm. Between fascination and surprise, explore a free art form that breaks all the rules.

L’événement MAJIC EXPOSITION IMAGINAIRES INDOMPTÉES Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB