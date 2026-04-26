DÉDICACE DE PATRICK BARBUSCIA Bédarieux

Bédarieux

DÉDICACE DE PATRICK BARBUSCIA

17 Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Présentation du livre Le Tocard de Patrick Barbuscia, qui bénéficie d’une préface de Patrice Dard (alias San Antonio) ainsi que de celle de l’arrière-petit-fils du fondateur de l’Olympique de Marseille.

Patrick Barbuscia, dit Le Trinacrien, est un romancier franco-sicilien

Cet événement se tiendra le samedi 23 mai à partir de 10h, à la librairie La Joie de Connaître à Bédarieux, en avant-première.

Présentation du livre Le Tocard de Patrick Barbuscia, qui bénéficie d’une préface de Patrice Dard (alias San Antonio) ainsi que de celle de l’arrière-petit-fils du fondateur de l’Olympique de Marseille.

Cet événement se tiendra le samedi 23 mai à partir de 10h, à la librairie La Joie de Connaître à Bédarieux, en avant-première.

Ce moment sera l’occasion de rencontrer les lecteurs, d’échanger autour de l’ouvrage et de proposer une séance de dédicaces dans une ambiance conviviale.

Patrick Barbuscia, dit Le Trinacrien, est un romancier franco-sicilien, conférencier et passeur de mémoire.

Spécialiste reconnu des proverbes siciliens, il explore l’âme méditerranéenne à travers des romans noirs, des récits chargés d’humanité et des interventions publiques où il mêle humour, histoire et traditions. .

17 Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 65 contact@joiedeconnaitre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the book Le Tocard by Patrick Barbuscia, with a foreword by Patrice Dard (alias San Antonio) and one by the great-grandson of the founder of Olympique de Marseille.

Patrick Barbuscia, known as Le Trinacrien, is a Franco-Sicilian novelist

This event will take place on Saturday, May 23 from 10am, at La Joie de Connaître bookshop in Bédarieux, as a preview.

L’événement DÉDICACE DE PATRICK BARBUSCIA Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB