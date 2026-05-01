Bédarieux

SOUL MEETS OPERA

Bédarieux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’association Song d’une Nuit d’Été vous propose le spectacle musical “Soul meets Opera (La rencontre)” le vendredi 15 mai à 20h30 à La Tuilerie de Bédarieux.

Adresse La Tuilerie, 34600 Bédarieux

Tarif plein 20 €

Tarif réduit (adhérents et -18 ans) 15 €

Spectacle ouvert à tous

L’association Song d’une Nuit d’Été vous propose le spectacle musical “Soul meets Opera (La rencontre)” le vendredi 15 mai à 20h30 à La Tuilerie de Bédarieux.

Ce spectacle mêle musique classique, pop et blues et raconte le parcours d’Ulrike Van Cotthem et Emmanuel Pi Djob, de leur rêve d’enfant jusqu’à la scène.

Adresse La Tuilerie, 34600 Bédarieux

Tarifs

Tarif plein 20 €

Tarif réduit (adhérents et -18 ans) 15 €

Spectacle ouvert à tous

Informations et réservation https://www.helloasso.com/associations/song-d-une-nuit-dete/ .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 06 18 14

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English : SOUL MEETS OPERA

The Song d?une Nuit d?Été association presents Soul meets Opera (La rencontre) on Friday May 15 at 8:30pm at La Tuilerie in Bédarieux.

Address: La Tuilerie, 34600 Bédarieux

Full price: 20 ?

Reduced rate (members and under-18s): 15 ?

Show open to all

L’événement SOUL MEETS OPERA Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB