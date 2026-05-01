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SOUL MEETS OPERA Bédarieux

SOUL MEETS OPERA Bédarieux vendredi 15 mai 2026.

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : 15 15 20

Bédarieux

SOUL MEETS OPERA

Bédarieux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

L’association Song d’une Nuit d’Été vous propose le spectacle musical “Soul meets Opera (La rencontre)” le vendredi 15 mai à 20h30 à La Tuilerie de Bédarieux.
Adresse La Tuilerie, 34600 Bédarieux
Tarif plein 20 €
Tarif réduit (adhérents et -18 ans) 15 €
Spectacle ouvert à tous
L’association Song d’une Nuit d’Été vous propose le spectacle musical “Soul meets Opera (La rencontre)” le vendredi 15 mai à 20h30 à La Tuilerie de Bédarieux.

Ce spectacle mêle musique classique, pop et blues et raconte le parcours d’Ulrike Van Cotthem et Emmanuel Pi Djob, de leur rêve d’enfant jusqu’à la scène.
Adresse La Tuilerie, 34600 Bédarieux
Tarifs
Tarif plein 20 €
Tarif réduit (adhérents et -18 ans) 15 €
Spectacle ouvert à tous
Informations et réservation https://www.helloasso.com/associations/song-d-une-nuit-dete/   .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 06 18 14 

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English : SOUL MEETS OPERA

The Song d?une Nuit d?Été association presents Soul meets Opera (La rencontre) on Friday May 15 at 8:30pm at La Tuilerie in Bédarieux.
Address: La Tuilerie, 34600 Bédarieux
Full price: 20 ?
Reduced rate (members and under-18s): 15 ?
Show open to all

L’événement SOUL MEETS OPERA Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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