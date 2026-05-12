Bédarieux

EVÈNEMENT FESTIF LA TALVERA

Place aux Fruits Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

VENDREDI 5 Juin 2026 Evènement Festif La Talvera Bédarieux

18h30 Assemblée Générale à la Salle Bex échanges sur les projets passés et à venir!

Puis, retrouvons nous à La Fabrique Paysanne (place aux fruits) pour festoyer !

Buvette et Restauration Vénézuélienne avec des AREPAS viande et végé.

20h Concert avec Lordelâme

www.latalvera.com

VENDREDI 5 Juin 2026 Evènement Festif La Talvera Bédarieux

18h30 Assemblée Générale à la Salle Bex échanges sur les projets passés et à venir!

Puis, retrouvons nous à La Fabrique Paysanne (place aux fruits) pour festoyer !

Buvette et Restauration Vénézuélienne avec des AREPAS viande et végé.

20h Concert avec Lordelâme , deux musiciens d’horizons différents Mélanie Steiner (flûte traversière) et Hervé Duret (guitare, composition), s’inventent un folklore imaginaire où se mêlent musiques de tradition orale, compositions originales et improvisation. Des Balkans aux pays méditerranées, sans oublier l’Occitanie, leur répertoire ancré dans la danse est un hymne à la vie, à la joie.

Lien de l’évènement Facebook https://fb.me/e/21EUCGUfc0

www.latalvera.com .

Place aux Fruits Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

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English :

FRIDAY June 5, 2026 Festive event La Talvera Bédarieux

6:30 p.m. General Meeting at Salle Bex: discussions on past and future projects!

Then, let’s get together at La Fabrique Paysanne (Place aux Fruits) for a feast!

Refreshments and Venezuelan food with meat and veg AREPAS.

8pm Concert with Lordelâme

www.latalvera.com

L’événement EVÈNEMENT FESTIF LA TALVERA Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB