1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ B’HAUT CANTONS Bédarieux
1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ B’HAUT CANTONS Bédarieux samedi 6 juin 2026.
Bédarieux
1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ B’HAUT CANTONS
Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin , rue de la République 1° édition du Marché des B’Hauts Cantons, artisans et producteurs d’ici.
De 9h à 17h, les exposants proposeront leurs produits. Animation musicale avec Mamzelle Ritournelle, duo orgue et barbarie-voix, ateliers jeux pour toute la famille avec la participation de l’EVS de Bédarieux et tombola au profit de l’association des commerçants. 18h30 défilé de mode.
Le samedi 6 juin 2026 , rendez-vous dans la rue de la République pour la première édition du Marché des B’Hauts Cantons, artisans et producteurs d’ici.
De 9h à 17h, de nombreux exposants proposeront leurs produits. Sur place, animation musicale avec Mamzelle Ritournelle, duo orgue et barbarie-voix, ateliers jeux pour toute la famille avec la participation de l’Espace de Vie Sociale de Bédarieux et tombola au profit de l’association des commerçants. À 18h30, défilé de mode. .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
Saturday June 6, rue de la République 1° Marché des B’Hauts Cantons, local artisans and producers.
From 9 a.m. to 5 p.m., exhibitors will be selling their wares. Musical entertainment with Mamzelle Ritournelle, an organ and barber-voice duo, games workshops for the whole family with the participation of EVS Bédarieux, and a tombola to benefit the shopkeepers’ association. 6:30pm fashion show.
L’événement 1ÈRE ÉDITION DU MARCHÉ B’HAUT CANTONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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