Bédarieux

ATELIER DE CÉRAMIQUE

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier CÉRAMIQUE avec Solweig.

Céramiste animalière, Solweig pratique la cuisson Raku (cuisson japonaise produisant des enfumages noirs et des craquelures) et propose des ateliers de modelage en argile, d’animaux, de créations d’animaux en bas relief sur des carreaux.

Samedi 06/06 & dimanche 07/06 de 10h à 12h et de 16h à 18h ​

Durée 2h00 Tarif 10 € (matériel compris) 8 personnes ma

Atelier CÉRAMIQUE avec Solweig.

Céramiste animalière, Solweig pratique la cuisson Raku (cuisson japonaise produisant des enfumages noirs et des craquelures) et propose des ateliers de modelage en argile, d’animaux, de créations d’animaux en bas relief sur des carreaux.

Samedi 06/06 & dimanche 07/06 de 10h à 12h et de 16h à 18h ​

Durée 2h00 Tarif 10 € (matériel compris) 8 personnes maximum .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Ceramic workshop with Solweig.

Animal ceramist Solweig practices Raku firing (a Japanese technique that produces black smoke and cracks) and offers workshops in clay modeling, animals and bas-relief animal creations on tiles.

Saturday 06/06 & Sunday 07/06 from 10am to 12pm and from 4pm to 6pm ?

Duration: 2h00 Price: 10 ? (materials included) ? 8 people ma

L’événement ATELIER DE CÉRAMIQUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB