Bédarieux

VOYAGE SONORE MÉDITATIF

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Sortie Nature Voyage sonore méditatif​

Sieste musicale proposée par Laurent Chabloz, chanteur, sonothérapeute​

Un moment de ressourcement pour soi et de bien-être.​

Durée 1h00 Lieu: Cinéma Tarif 5 € ​

Sortie Nature Voyage sonore méditatif​

Sieste musicale proposée par Laurent Chabloz, chanteur, sonothérapeute​

Un moment de ressourcement pour soi et de bien-être.​

Une immersion dans un bain sonore vibratoire relaxant et harmonisant. J’accompagne ma voix avec divers instruments magiques tels que la harpe des elfes, le xylophone des fées, la lyre de cristal, la shrutibox, le tambour, les bols chantants et les carillons. ​

Durée 1h00 Lieu: Cinéma Tarif 5 € ​ .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Nature outing Meditative sound journey?

Musical siesta proposed by Laurent Chabloz, singer, sound therapist?

A moment of rejuvenation and well-being?

Duration: 1h00 Location: Cinéma Price: 5 ? ?

L’événement VOYAGE SONORE MÉDITATIF Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB