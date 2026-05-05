1ER RAID AVENTURE TERRES D’HÉRAULT Bédarieux

Bédarieux

1ER RAID AVENTURE TERRES D’HÉRAULT

Stade Rene Char Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

1ER RAID AVENTURE TERRES D’HÉRAULT

Samedi 6 juin 8h accueil des concurrents

10h départ des premières équipes

20h dîner au complexe René Char

Dimanche 7 juin 9h départ du complexe sportif René Char

15h Remise des prix

Imaginé par la direction des sports du Département de l’Hérault, avec le soutien de l’Amicale de l’Hérault, cet événement est

Une expérience unique qui combine dépassement de soi, découverte et partage ;

Une aventure humaine au cœur des paysages préservés du Géoparc Terres d’Hérault, du Grand Orb et des Avant-Monts.

Une invitation à explorer un territoire d’exception et à célébrer la richesse naturelle de l’Hérault.

Le Raid Aventure Terres d’Hérault est une épreuve sportive 100% outdoor, multi-disciplinaire, courue en binôme.

Alliant effort, stratégie et esprit d’équipe, ce raid combine 6 disciplines sur 2 jours

Samedi 06 juin 2026

7H30 Ouverture du parc VTT devant l’église de Cabrerolles (pour déposer son VTT). 08h00 Accueil des concurrents au complexe sportif René Char, boulevard Jean Moulin à Bédarieux. 09h30 Fin de la remise des dossards. 09h45 Briefing sur la manifestation. 10h00 Départ de la première équipe (départs échelonnés). 11h15 Départ de la dernière équipe. 15h00 Arrivée des premières équipes et ouverture du village des partenaires. 20h00 Dîner pour toutes les équipes au complexe sportif René Char. (En cas d’intempéries repli dans la salle Leo Ferré).

Dimanche 07 juin 2026

7h30 Petit déjeuner au complexe sportif René Char, boulevard Jean Moulin à Bédarieux. 09h00 Départ du complexe sportif René Char. 11h00 Fin de l’épreuve de la course d’orientation. 12h00 Arrivée des premières équipes et collation. 15h00 Remise des prix. .

Stade Rene Char Bédarieux 34600 Hérault Occitanie raidaventure@herault.fr

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English :

1ST TERRE D’HÉRAULT ADVENTURE RAID

Saturday, June 6: 8am welcome to competitors

10am: departure of first teams

8pm: dinner at the René Char complex

Sunday June 7: 9am departure from René Char sports complex

3pm: Prize-giving ceremony

L’événement 1ER RAID AVENTURE TERRES D’HÉRAULT Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB