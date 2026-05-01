MAJIC ARBORETUM Bédarieux
MAJIC ARBORETUM Bédarieux samedi 30 mai 2026.
Bédarieux
MAJIC ARBORETUM
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De 14h à 16h
Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation)
De 14h à 16h
Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation) .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 2pm to 4pm
Get hands-on with Justine and create laser-cut tree labels (11 years and over, 10? on reservation)
L’événement MAJIC ARBORETUM Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC ATELIER MINI LAB Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC CONFÉRENCE PEACE LOVE UNITY AND HAVING FUN Bédarieux 6 mai 2026
- SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux 8 mai 2026