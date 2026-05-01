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MAJIC ARBORETUM Bédarieux

MAJIC ARBORETUM Bédarieux samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Bédarieux

MAJIC ARBORETUM

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De 14h à 16h
Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation)
De 14h à 16h
Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation)   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 

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English :

From 2pm to 4pm
Get hands-on with Justine and create laser-cut tree labels (11 years and over, 10? on reservation)

L’événement MAJIC ARBORETUM Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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