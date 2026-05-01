Bédarieux

MAJIC ARBORETUM

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De 14h à 16h

Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation)

De 14h à 16h

Mettez la main à la pâte avec Justine et réalisez les cartels de présentation des arbres en découpe laser (à partir de 11 ans, 10 € sur réservation) .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20

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English :

From 2pm to 4pm

Get hands-on with Justine and create laser-cut tree labels (11 years and over, 10? on reservation)

L’événement MAJIC ARBORETUM Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB