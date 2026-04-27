PIÈCE DE THÉÂTRE LE DINDON Bédarieux

Bédarieux

PIÈCE DE THÉÂTRE LE DINDON

Avenue des justes parmi la nation Bédarieux Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

20h30

LA TUILERIE

Tarif 15€ TP, 10€ TR, 7€ enfant

Durée 1h30

Age Dès 12 ans

Un vaudeville déjanté

Après le succès du Fil à la Patte, la compagnie Viva revient avec un Feydeau explosif et déjanté.

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos inextricables, dont il a le secret.

La magie opère, le public en redemande !

20h30

LA TUILERIE

Tarif 15€ TP, 10€ TR, 7€ enfant

Durée 1h30

Age Dès 12 ans

Un vaudeville déjanté

Après le succès du Fil à la Patte, la compagnie Viva revient avec un Feydeau explosif et déjanté.

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son mari… sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va mettre tout en œuvre pour arriver à ses fins. Ils croiseront une galerie de personnages burlesques une Londonienne hystérique, un Anglais de Marseille qui jongle entre ses accents, le couple Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde…

Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos inextricables, dont il a le secret.

La magie opère, le public en redemande !

Mise en scène Anthony Magnier | Assistant mise en scène Cécile Mathieu | Costumes Mélisande de Serres | Lumières Stéphane Balny | Avec Delphine Cogniard, Magali Genoud, Marie Le Cam, Anthony Magnier, Xavier Martel, Laurent Paolini, Julien Renon | Administration Fanny Laurent | Diffusion Clémence Martin .

Avenue des justes parmi la nation Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20h30

LA TUILERIE

Price: 15? TP, 10? TR, 7? child

Duration 1h30

Age From 12 years old

A crazy vaudeville

After the success of Le Fil à la Patte, the Viva company returns with an explosive, madcap Feydeau.

Feydeau plunges us into the unusual situations and inextricable misunderstandings that are his secret.

The magic works, and audiences come back for more!

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE LE DINDON Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB