Bédarieux

ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS 6 À 12 ANS LES P’TITS TOQUÉS.

19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-27

Atelier de cuisine créative pour les enfants de 6 à 12 ans Les p’tits toqués

9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents

L’atelier sera animé par Christelle Bèche de la conserverie Séries Limitées

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère à Bédarieux

Programmation ateliers de cuisine saine et créative avec La Talvera:

Atelier de cuisine créative pour les enfants de 6 à 12 ans Les p’tits toqués.

SAMEDI 30 Mai et SAMEDI 27 Juin

Un atelier proposé par La Talvera hors-les-murs pour prendre le temps de toucher, sentir, goûter, partager nos souvenirs et nos représentations autour des aliments, leur origine, la façon dont ils sont produits. Et puis imaginer, patouiller, malaxer, chatouiller, rajouter, bidouiller, et…. créer ! Parce qu’on cuisine d’abord avec nos sens, notre créativité et notre gourmandise, cet atelier offrira aux enfants un espace d’expérimentation pour oser mettre la main à la pâte, nourri d’un zeste de curiosité, et d’une bonne dose d’audace et de coopération.

L’atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents

L’atelier sera animé par Christelle Bèche de la conserverie Séries Limitées (www.serieslimitees.com).

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère au 19 avenue Jean Jaurès à Bédarieux

Evènements Facebook: https://fb.me/e/6qsupMwV8

https://fb.me/e/4dpnIMtLZ .

19 Avenue Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83

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English : ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS 6 À 12 ANS LES P’TITS TOQUÉS.

Creative cooking workshop for children aged 6 to 12: Les p’tits toqués

9:30 a.m. to 12:30 p.m. for children, followed by a tasting of our creations with parents

The workshop will be led by Christelle Bèche from the Séries Limitées cannery

ON REGISTRATION at 06 65 27 74 83

Free workshop (+ free La Talvera membership)

Location: Association Terre Mère, Bédarieux

L’événement ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS 6 À 12 ANS LES P’TITS TOQUÉS. Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB