ATELIER LES P’TITS TOQUÉS POUR LES ENFANTS Bédarieux

Bédarieux

ATELIER LES P’TITS TOQUÉS POUR LES ENFANTS

Avenue Jean Jaurès Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents

L’atelier sera animé par Christelle Bèche de la conserverie Séries Limitées (www.serieslimitees.com).

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère au 19 avenue Jean Jaurès à Bédarieux

Un atelier proposé par La Talvera hors-les-murs pour prendre le temps de toucher, sentir, goûter, partager nos souvenirs et nos représentations autour des aliments, leur origine, la façon dont ils sont produits. Et puis imaginer, patouiller, malaxer, chatouiller, rajouter, bidouiller, et…. créer ! Parce qu’on cuisine d’abord avec nos sens, notre créativité et notre gourmandise, cet atelier offrira aux enfants un espace d’expérimentation pour oser mettre la main à la pâte, nourri d’un zeste de curiosité, et d’une bonne dose d’audace et de coopération.

L’atelier aura lieu de 9h30 à 12h30 pour les enfants, et sera suivi d’une dégustation de nos créations avec les parents

L’atelier sera animé par Christelle Bèche de la conserverie Séries Limitées (www.serieslimitees.com).

SUR INSCRIPTION au 06 65 27 74 83

Atelier à Prix Libre (+ adhésion à La Talvera à prix libre également)

Lieu Association Terre Mère au 19 avenue Jean Jaurès à Bédarieux .

Avenue Jean Jaurès Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 65 27 74 83

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English :

The workshop will take place from 9:30 am to 12:30 pm for children, and will be followed by a tasting of our creations with parents

The workshop will be led by Christelle Bèche from Séries Limitées (www.serieslimitees.com).

ON REGISTRATION: 06 65 27 74 83

Free workshop (+ free La Talvera membership)

Location: Association Terre Mère, 19 avenue Jean Jaurès, Bédarieux

L’événement ATELIER LES P’TITS TOQUÉS POUR LES ENFANTS Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB